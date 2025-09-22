Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Umbria
Crolla l'ex rimessaggio della ferrovia, paura per i pedoni ma nessun ferito
22 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Crolla l’ex rimessaggio della ferrovia, paura per i pedoni ma nessun ferito

Spoleto, l’edificio si affaccia su un passaggio pedonale molto frequentato in prossimità delle scuole

L'intervento dei vigili del fuoco sul luogo del crollo

Spoleto (Perugia), 22 settembre 2025 – Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, per il crollo della copertura e di parte di un edificio dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto–Norcia. In un primo momento si è temuto il coinvolgimento di persone, poiché il muro perimetrale dell’edificio interessato insiste su un passaggio pedonale molto frequentato, in prossimità di una scuola elementare, di due scuole dell’infanzia e della sede della scuola sovrintendenti della Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto con il supporto di una piattaforma aerea, la polizia locale, la polizia di Stato, il 118 e i tecnici del Comune di Spoleto. Le verifiche effettuate hanno escluso la presenza di persone coinvolte. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e transennata.

