Rapina in piazza Partigiani. Due finiscono in cella

“L’imboscata“ è avvenuta nei parcheggi di piazza Partigiani. Uno ha fatto il “palo“, attento a controllare che non passasse nessuno. L’altro si è avvicinato alla vittima, le ha dato una spinta alle spalle, facendola finire a terra per poi prenderle la borsa. Quindi la fuga dei responsabili che, ora, per la Procura della Repubblica di Perugia, hanno il volto e i nomi di due pregiudicati, entrambi tunisini, di 34 e 42 anni, a cui gli investigatori della squadra mobile hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, firmato dal giudice per le indagini preliminari di Perugia. L’episodio risale al pomeriggio del 28 gennaio di quest’anno.

La donna presa di mira dai rapinatori aveva riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Chi si era impossessato della sua borsa, era successivamente emerso, aveva fatto in tempo a fare alcuni acquisti in diversi negozi di Perugia per una spesa complessiva di 70 euro, prima che il bancomat venisse bloccato e che la donna potesse denunciare quanto le era accaduto. Determinanti per risalire ai presunti responsabili sono state le immagini delle videocamere di sicurezza dell’area di sosta, ma anche le testimonianze di chi aveva assistito alle diverse fasi della rapina e, quindi, della successiva fuga. Proprio perché pregiudicati, gli investigatori sono potuti risalire alla presunta identità dei presenti responsabili. Poi riconosciuti, come rende noto la Procura, dalla stessa vittima a cui, nel corso delle indagini, sono state mostrate le foto. Alla luce dei riscontri investigativi forniti dalla squadra mobile, l’ufficio guidato dal procuratore Raffaele Cantone ha chiesto al gip una misura cautelare che il giudice ha accordato, disponendo per entrambi la custodia in carcere. A uno dei due indagati il provvedimento è stato notificato in carcere, a Capanne, dove si trovava già detenuto per un’altra vicenda.

Il secondo è stato rintracciato e arrestato, anche lui ora si trova nella casa cirondariale di Perugia. Sono accusati di rapina aggravata, utilizzo indebito di sistemi di pagamento e lesioni personali in concorso.