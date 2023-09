Cristina D’Avena in concerto per il Centro Speranza di Fratta Todina

E’ Cristina D’Avena (nella foto) la star della manifestazione dedicata alla beneficenza, in scena da giovedì a domenica a Torgiano, organizzata da Giano Eventi in favore del Centro Speranza di Fratta Todina. Il concerto della popolare cantante si terrà venerdì alle 22.30 e farà sognare grandi e bambini con le sue canzoni senza tempo, celeberrime sigle di cartoni animati in un cartellone di eventi che includono lo spettacolo dei 7 Cervelli, il Dance Show, la serata Red Zone Hits e una giornata di sport a cielo aperto, il tutto contornato dal Luna Park, dal Mercato delle Eccellenze e da tante altre iniziative.

Si parte dunque giovedì dalle 16 alle 22 con l’inaugurazione del Luna Park in via Perugia e lo spettacolo delle Luminarie alle 20. Serata di ospiti, appunto, venerdì dalle 21, nel palco dello stadio comunale “Fausto Braca”. Federica Bardani presenterà lo spettacolo dei 7 Cervelli, il Dance Show e dalle 22.30 il concerto di Cristina D’Avena. Sabato sarà la volta della Red Zone Hits con la cena di beneficenza alle 20 nell’area dello Sporting Club di Torgiano al ritmo di Faust T (prenotazione al 3299651864) e a seguire musica con i dj del Red Zone (Andrea Romani, Marco Cucchia, MokoLory b2b). L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria. Domenica, sempre nella zona dello Sporting, giornata di sport a cielo aperto con, in contemporanea, i radunimostre del Vespa Club Perugia e del Together For a Dream. Dalle 15-30 triangolare di calcio di beneficenza allo stadio comunale “Fausto Braca” con ospiti Riccardo Gaucci e Luca Zavatti, co-fondatore della Fair Play Latina.

L’’iniziativa è voluta da Gianluca Calderozzi, Rodolfo Laura, Luca Panichi ed Alessandro Rapuan coinvolgerà anche alcune associazioni di volontariato come Avis, Aism, Piede diabetico e Libertas Margot: saranno presenti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della salute e della solidarietà.