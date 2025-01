Cristiana Capotondi a Corciano tra fiaba e storia “La vittoria è la balia dei vinti“ alla Filarmonica

Interprete sensibile e apprezzata sul piccolo e grande schermo, Cristiana Capotondi (nella foto) è la protagonista del nuovo appuntamento della stagione del Teatro della Filarmonica di Corciano con lo spettacolo “La Vittoria è la balia dei vinti“ in scena questo sabato alle 21. Scritto e diretto da Marco Bonini, lo spettacolo rievoca il bombardamento di Firenze del ‘43 in un delicato e intenso equilibrio tra fiaba e ricostruzione storica.

Si comincia con una mamma di oggi che mette al letto la sua bambina di 6 anni. Come storia della buonanotte, pesca nella memoria e le viene in mente l’avventura della bisnonna Vittoria e di come il 25 settembre 1943, giorno del bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli. In un racconto tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica la mamma di rievoca la notte di Firenze sotto il fuoco “alleato” quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando all’importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, manca l’obiettivo ferroviario causando così la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni nelle zone adiacenti la ferrovia.

"La nostra mamma protagonista, vestita completamente di bianco – racconta Marco Bonini – si muove su una scena completamente bianca. Scena e attrice formano così un corpo unico, uno schermo cinematografico gigante e tridimensionale sul quale apparirà la video chiamata della piccola figlia che chiede la storia della buona notte. Le parole della mamma evocheranno quindi altre immagini, vere e proprie illustrazioni grafiche di quella mattina del ‘43. Non immagini realistiche, ma filtrate, quasi sognate dall’immaginazione della figlia in un momento magico tra realtà e sogno"

