“Crea“ a Foligno, tra tecnologie digitali e pensiero creativo

Tre giorni ricchi di attività interattive, workshop e performance artistiche dedicate alle scuole, alle organizzazioni culturali, agli insegnanti. Da oggi a venerdì Foligno ospita la quarta edizione del Festival internazionale “Crea. Cultura“, un evento unico nel suo genere che promuove e celebra il patrimonio culturale, le nuove tecnologie digitali e il pensiero creativo riunendo nel cuore dell’Umbria scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni e associazioni culturali provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei. Il cartellone animerà tutto il centro storico trasformando luoghi simbolici come Palazzo Candiotti, l’Auditorium di Santa Caterina, la Sala Video dell’Auditorium e l’Oratorio del Crocifisso in spazi di incontro tra arte, educazione e innovazione.

Ci saranno laboratori interattivi ed esperienziali guidati da esperti nel campo delle nuove tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale e della valorizzazione del patrimonio culturale mentre molti workshop saranno condotti da esperti nel settore digitale, social media, AI, musica, danza, ecologia e creatività. Tra questi i divulgatori digitali Martino Wong e Nicholas Pizzo, storico, settecentista e guida museale, con un grande seguito sui sociali grazie ai suoi contenuti divulgativo-educativi. Tante le performance e gli eventi aperti al pubblico, tutti consultabili sul sito www.creacultura.eu.

Non solo, i partecipanti ai workshop potranno anche visitare gratuitamente il Musei Ciac e la Calamita Cosmica all’ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata e sarà possibile partecipare gratuitamente alla visita guidata condotta dai ragazzi delle Cooperative ElleElle e La Locomotiva all’Oratorio del Crocifisso, Palazzo Candiotti e all’Ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata - Calamita Cosmica, nell’ambito del progetto “ArteMIA - L’Arte come Mezzo di Inclusione e Accessibilità“.

L’ingresso al Festival è gratuito previa registrazione online.