Covid Umbria 9 ottobre, 41 nuovi positivi e 49 guariti

Perugia, 9 ottobre 2021 - Quarantuno nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore a fronte di 49 guarigioni, con il dato degli attualmente positivi che decresce ulteriormente a 706 (erano 715 il giorno prima e 819 una settimana fa).

Purtroppo si registra una nuova vittima, 1455 da inizio pandemia. Scende da 54 a 50 il numero dei ricoverati (di cui 5 in terapia intensiva); in diminuzione anche le persone in isolamento, ora 656. Terni si conferma la città con il maggior numero di contagiati, 117, seguita da Foligno, 82, e Perugia , 52. L'incidenza più alta del virus a Parrano, nell'orvietano, con un tasso di 9,9 su mille abitanti.