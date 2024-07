Covid, il balzo. I ricoverati sono a quota 51

PERUGIA – La battaglia non è ancora finita, c’è una situazione che - seppure non considerata preoccupante - va tenuta comunque sotto controllo.

Sono infatti balzati a più di cinquanta i ricoverati per il Coronavirus nelle strutture umbre. All’inizio del mese il loro numero era davvero esiguo (soltanto sette casi), poi - giorno dopo giorno - è stata registrata un’impennata che anche per molti esperti era difficilmente pronosticabile.

Sono dunque tornati ai livelli dell’inverno scorso i ricoverati per Covid nel territorio umbro. Risultano infatti 51 al 28 luglio secondo quanto riporta il sito dedicato della Regione.

Due delle persone colpite dal virus sono attualmente tenute sotto cura nel reparto di rianimazione, altre venti sono in area medica dedicata e ventinove invece negli altri reparti.

Un livello che non si toccava in Umbria dal febbraio scorso. Il 9 di quel mese erano infatti 51, tre in rianimazione, e uno in meno il 12. Cominciò poi una discesa dei ricoverati, fino ai sei del 27 aprile (nessuno in intensiva).

Dall’inizio di questo mese si è invece registrata una impennata dei ricoverati: sette l’11 luglio, 20 il 13, 30 il 17 per poi via via crescere fino ai 51 attuali.