Costanza Laliscia conquista due ori. Oggi circuito Fise

C’è la firma di Costanza Laliscia su due delle ultime più prestigiose gare dell’endurance europeo, la prima in Sardegna e la seconda in Germania. E dopo due medaglie d’oro negli ultimi 15 giorni, l’amazzone di punta del Fuxiateam della scuderia umbra Italia Endurance Stables & Academy si appresta a disputare la finale del Circuito Fise 2023 in programma oggi a Travagliato. La competizione è una “CEI2*“ su 120 chilometri che l’amazzone perugina disputerà in sella a Cadzya du Barthas.