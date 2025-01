Costanza Bondi svela “Simboli & Archetipi“ all’Oratorio S. Agostino

Per la rassegna “Cultura al Centro“, oggi alle ore 17.30 all’Oratorio di Sant’Agostino, in corso Bersaglieri Costanza Bondi racconta “Simboli & Archetipi, l’ancestrale è attuale”. Un percorso sulla nascita della scrittura alfabetica e sugli aspetti ancestrali delle lettere, tramite i loro archetipi, per ripercorrere una storia che sembra una favola ma che, nella realtà, è più vera che mai. La scrittrice e studiosa di semiologia spiegherà al pubblico perché lo sviluppo del cervello umano cominciò dai piedi e come la trasmissione del sapere, passando da semplici gesti abbinati a suoni, si sia trasformata nel tempo da linguaggi emozionali a lingue parlate vere e proprie, rendendo l’uomo un animale diverso dai propri simili. Molte delle risposte sono racchiuse nella storia delle lettere dell’alfabeto e nell’uso dei colori da parte del marketing attuale e dei personaggi dei fumetti. Lo scoop è, quindi, che "siamo tutti dei boomer": per quanto tecnologizzati, utilizziamo, anche inconsapevolmente, segni e simboli che come minimo hanno più di 10mila anni.