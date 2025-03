"Così la raccolta differenziata aumenterà del 3 per cento"

Alla presentazione del nuovo metodo di raccolta a Ponte San Giovanni erano resenti Vittoria Ferdinandi, sindaca Comune di Perugia, David Grohmann assessore all’Ambiente Comune di Perugia, Massimo Pera direttore operativo Gesenu, Urbano Barelli presidente Gesenu e Luciano Piacenti (foto) consigliere delegato Gesenu. Proprio quest’ultimo ha spiegato che "grazie all’introduzione di questo servizio, in sostanza, Ponte San Giovanni vedrà un miglioramento della qualità della vita, ma potrà altresì contribuire in modo determinante ad elevare sia la percentuale (si stima un 3%) che la qualità della raccolta differenziata, facendo compiere alla città un ulteriore passo avanti verso l’economia circolare. Grohmann ha espresso soddisfazione per questo progetto consentendo di passare poi al nuovo sistema di raccolta dal 30 giugno. L’assessore ha riferito infine che il prossimo step riguarderà San Sisto e Castel del Piano, sprovvisti della raccolta differenziata.