Così i posti disponibili salgono a 165

Ad Assisi apriranno tre nuovi asili nido comunali, che porteranno a 165 i posti disponibili per i servizi socio-educativi pubblici dedicati a bambini e bambine fra tre mesi e tre anni. Per organizzare al meglio il servizio, il Comune ha formulato un questionario con il quale sondare le preferenze delle famiglie rispetto alle strutture. Si tratta di una manifestazione d’interesse, prima dell’avvio delle iscrizioni per l’anno 2025-2026, aperta a tutti i nuclei familiari interessati, residenti o meno nel comune, attraverso il quale gli stessi possono indicare la propria preferenza rispetto alle quattro sedi. L’attivazione è prevista nelle frazioni di Rivotorto, Castelnuovo e Petrignano, dove sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione degli spazi dedicati a queste nuove realtà, che si aggiungono al primo nido comunale della città, aperto nel 2021 a Santa Maria degli Angeli. "Con l’apertura di tre nuovi nidi comunali e orari di accoglienza più ampi – sottolineano Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, rispettivamente assessore a Opere e lavori pubblici e assessore a Scuola, educazione e formazione – diamo risposte sempre più efficaci ai bisogni educativi dei più piccoli e alle esigenze delle famiglie e della comunità. Proponiamo servizi sempre più qualificati e presenti sul territorio, con strutture pubbliche innovative e sicure, facilmente accessibili e funzionali, sia negli spazi interni che esterni, realizzate grazie a fondi del Pnrr intercettati dal Comune. Assisi è una città sempre più moderna, accogliente e vicina ai bisogni delle famiglie".