“Cosa significa la pace“. La parola agli studenti

Settanta colorate opere d’arte e i loro messaggi a sostegno della pace nel mondo esposti al pubblico a Palazzo Baldeschi di Paciano. Tanti sono gli elaborati grafici realizzati da altrettanti studenti della locale scuola secondaria di I grado per il concorso internazionale indetto da Mayors for peace (sindaci per la pace). Per promuovere l’educazione alla pace nelle città appartenenti all’associazione, “Sindaci per la Pace“, che ha sede a Hiroshima, ogni anno promuove un concorso artistico che invita bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni che vivono nelle città aderenti a presentare opere d’arte sul tema “Città pacifiche“. Paciano ne è membro dal 2015. E’ possibile ammirare l’intera produzione della scuola fino ad oggi dalle 15 alle 17. "Fermarci a riflettere, in tempi come questo, è già un piccolo successo. Riflettere sul tema della Pace, pensare alla complessità del mondo, ai comportamenti è stato, per i ragazzi, uno spunto di crescita e di maggiore consapevolezza", afferma il sindaco Riccardo Bardelli.