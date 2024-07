“Corti a Corte“ a Trevi. Il cinema a Villa Fabri

Con lo slogan il “ritrovato cinema di contenuto” torna la bella rassegna di cortometraggi “Corti a Corte“, con la seconda edizione che sabato e domenica terrà banco al Ninfeo di Villa Fabri, trasformato per due serate in un suggestivo cinema all’aperto, in ideale salotto dove grandi nomi, giovani talenti e pubblico si incontrano per parlare della settima arte.

“Corti a Corte“ è organizzato dall’associazione “Manifesto Cieco 123“, gruppo di professionisti, con musicisti, registi, avvocati, ristoratori, amanti della bellezza e del buon gusto. Quello che rende speciale “Corti a Corte“ è il forte legame che si instaura tra il palco e il pubblico: dopo la visione su grande schermo di un cortometraggio gli spettatori hanno infatti la possibilità di confrontarsi con l’autore e con i professionisti del settore. "Che cos’è il cinema se non l’unione di più persone sotto lo stesso tetto?", dice la regista e direttrice artistica Virginia Russo. Quanto al programma 2024, come presentatore è stato scelto, per il secondo anno consecutivo, Paolo Ruffini (nella foto) e sono stati riconfermati i grandi ospiti della prima edizione: la regista e sceneggiatrice Wilma Labate, lo sceneggiatore e scrittore Marco Videtta, il direttore della fotografia Daniele Ciprì, l’attore e doppiatore Emiliano Coltorti, il regista e montatore Alessandro Marinelli. Il tema di questa seconda edizione è “La donna” e i cortometraggi selezionati sono “Birthday” di Alberto Viavattene che verrà proiettato sabato e “Lella” di Michele Capuano in visione domenica. Le due serate prevedono un un aperitivo di benvenuto alle 20, quindi la presentazione alle 20.30 seguita alle 21 dalla proiezione dei cortometraggi e dalla discussione. Alle 22 finale con dj set di importanti ospiti musicali: sabato ci saranno Ricky L e A Bit At (Andrea Maffei), domenica toccherà a Viceversa e Beautiful Sinners.