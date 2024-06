Quintana, il Corteo storico incanta la città

Foligno (Perugia), 15 giugno 2024 – Corteo storico spettacolare come da tradizione, ieri, per la Quintana di Foligno. Mille figuranti in abiti d'epoca hanno percorso l'anello del centro storico regalando ai cittadini e ai tantissimi visitatori accorsi uno spettacolo ineguagliabile. Ad aprire il Corteo l'allegoria dei quattro elementi, interamente realizzata dalla Commissione Artistica dell’Ente Giostra. Tante le “sorprese” preparate dai dieci Rioni che hanno mostrato i frutti della propria ricerca storica e accuratezza.

Ad impreziosire il Corteo Storico con la sua bellezza la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro.

12 foto Quintana, le foto del Corteo storico (Stefano Preziotti)

Dal palco di piazza della Repubblica il Cerimoniale. Ad aprirlo il presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli, che ha ricordato i componenti del primo comitato centrale e dei presidenti che si sono succeduti al vertice dell’Ente Giostra dal 1946 ad oggi. "Se siamo qui – ha detto – è perché non abbiamo mai fatto cose false. Ci hanno insegnato a fare Quintana, a essere rispettosi, a gioire delle sconfitte e a festeggiare le vittorie. Oggi sentiamo il peso di rappresentare la città, perché amare Foligno è amare la Quintana”. Breve saluto anche del sindaco Stefano Zuccarini dal palco e poi la benedizione del vescovo Sorrentino: «Siete una bella manifestazione dello stare insieme nella gioia e nella pace”. Quindi il cerimoniale con la lettura del Bando dalla storica voce di Claudio Pesaresi e la benedizione dei cavalieri.