SPOLETO Al via venerdì 10 novembre alle 16 alla Rocca Albornoziana, la 19esima edizione del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi“. La conferenza inaugurale sarà tenuta dal giornalista Maurizio Mannoni (nella foto) sul tema "Notizie vere e false notizie, giornalismo tra presente e futuro". Interverrà Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria; coordina Antonella Manni. Il Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi“, prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo. In quest’ambito ambito i ragazzi elaboreranno una pubblicazione giornalistica, come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto“. Partecipano l’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis“ con sette classi e due classi del Liceo scientifico “Sansi Leonardi Volta“.