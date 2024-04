Corsi sull’emergenza, la Misericordia premia la scuola Mazzini

MAGIONE – Per la bella iniziativa dei corsi di emergenza a scuola la Misericordia ha consegnato gli attestati. Tutte le classi della media "Giuseppe Mazzini" hanno partecipato alle lezioni tenute dai volontari. Consegnati dal governatore della Misericordia di Magione, Fabrizio Alunni, accompagnato dai volontari della confraternita Mauro Caporalini e Carlo Valeri, gli attestati di partecipazione al corso di primo soccorso ai ragazzi della scuola media di Magione "Giuseppe Mazzini".

L’attestato è stato consegnato a tutte le classi al termine del corso che ha visto i volontari spiegare a ragazzi e ragazze come ci si deve comportare, e cosa comunicare alla centrale 112, in caso di emergenza. "Il corso – fa sapere il governatore - è stato svolto durante le ore di educazione civica e per questo un ringraziamento va ai professori che hanno ritenuto importante inserire nel loro programma un aspetto così importante per la vita nella società e alla direttrice Enza Ingargiola che ha accettato l’iniziativa e ha permesso che questa si realizzasse."