Corsa, trekking e natura. Torna la ’Straquasar’

CORCIANO – Iscrizioni in corso per la ’Straquasar’ del 10 novembre, la gara podistica in programma nel corcianese con partenza ed arrivo al Quasar Village e un percorso rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. Si attraverserà infatti il paese di Solomeo, uno dei centri più suggestivi e curati dell’Umbria. La gara corcianese sugli 11 chilometri sarà alla sua settima edizione, partendo alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove quest’anno ci sarà anche la novità della Country Walk (8 km), la camminata che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo attraversando le campagne che si affiancherà alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole. La scelta degli organizzatori di proporre un nuovi tracciato è stata dettata dalla volontà di renderlo più agevole ed anche più caratteristico, mantenendo al tempo stesso il giusto impatto naturale con il territorio, attraversando la campagna lungo un percorso inibito al traffico automobilistico. La gara sarà ancora sulla distanza di quasi 11 chilometri e ad organizzarla sarà il Quasar Village insieme alle società dei l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia, Circolo Dipendenti Perugina.