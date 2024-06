Corsa dei Vaporetti show. Sono Ronci e Ferrante a conquistare il trofeo

Lorenzo Ronci ed Enrico Ferrante sono i vincitori della Corsa dei Vaporetti 58, Gemma e Partenzi si consolano con la vittoria A2. Giornata di grande bagarre sin dalla mattina con le batterie eliminatorie, che hanno scremato la rosa dei pretendenti al prestigioso titolo. I colpi di scena non sono mancati, ad uscire con largo anticipo sono stati i vincitori dell’edizione 2023 Federico Gemma e Leonardo Partenzi, ma anche l’equipaggio composto da Emmanuele Loretoni e Gabriele Mancini. Grande spettacolo e anche un po’ d’apprensione per i diversi incidenti che come da tradizione hanno coinvolto più di un vaporetto alla pericolosissima curva di "Picchi".

Un cielo plumbeo ha minacciato pioggia per tutto il pomeriggio, ma alla fine, nonostante qualche goccia l’asfalto, rifatto per l’occasione nei tratti più usurati, è rimasto comunque asciutto. Come sempre due categorie: la A2 e la A1, ma anche la categoria riservata ai giovani Under 18 con ben sette equipaggi al via. Nel pomeriggio la gara è stata interrotta per permettere ad un ambulanza di raggiungere un’abitazione lungo il tracciato. Il grande pubblico è arrivato sul fare della sera per le finalissime. In finale sono approdati gli equipaggi Ronci-Ferrante (114), Lazzarini-Corvi (104), Bellini-Morena (94) e Discapoli-Cozzari (03). Partono davanti Ronci-Ferrante e subito vanno fuori Lazzarini-Corvi e Discepoli-Cozzari. È battaglia a due, ma Bellini-Morena si devono accontentare della piazza d’onore. Grande festa in Piazza Garibaldi per l’equipaggio vincitore. I campioni in carica Gemma-Partenzi si consolano con la vittoria della categoria A2. Per la cronaca i vincitori della categoria Under 18 sono ancora Riccardo Paloni e Filippo Lolli che hanno la meglio su Leonardo Mariani e Lorenzo Ferracchiato e bissano la vittoria del 2023. Per Spoleto e tutti gli appassionati appuntamento già fissato al 29 giugno per le premiazionidei vincitori e l’elezione di Miss Vaporetto.

D.M.