Corsa all’Anello 2025. Al Terziere Santa Maria il primo posto del podio

E’ il terziere Santa Maria ad aggiudicarsi la 57esima edizione della Corsa all’Anello. Un “ Campo de li Giochi“ dai mille colori e gremito per l’edizione 2025 della tradizionale manifestazione. Ieri ad aggiudicari l’ambita gara equestre è stato il Terziere Santa Maria con 225 punti, secondo posto per il Terziere Fraporta con 205 punti e terzo per il Terziere Mezule con 165 punti.

Nella prima tornata Marco Diafaldi di Santa Maria su Blue Madison ha totalizzato 90 punti, Tommaso Finestra di Mezule su Deserto Proibito 60 punti, Luca Paterni di Fraporta su Oro Y Plata 70 punti. Nella seconda tornata Leonardo Piciucchi di Fraporta (che si era aggiudicato la Corsa all’Anello storica) su Sou Incantada ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadoni di Santa Maria su Sky Bridge 60 punti, Mattia Zannori di Mezule su Dragon Fly Star 75 punti. Nella terza tornata Luca Chitarrini di Mezule su Lupa della Sila ha totalizzato 30 punti (una mancata partenza durante l’ultimo giro), Jacopo Rossi di Fraporta su Don Medellin 60 punti, Marco Bisonni di Santa Maria su Spirit of Fall 75 punti.

A conquistare il titolo del miglior cavaliere di questo 2025 è stato il cavaliere arancio viola Marco Diafaldi. La Corsa all’Anello, cominciata la scorso 24 aprile, come sempre è stata un mix di storia, cultura e tradizioni. Tante le mostre e le conferenze che hanno arricchito la manifestazione. Tra le conferenze, si è svolta venerdì sera nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori quella sul tema “La valle dei mulini di San Lorenzo di Osilo e le Gole del Nera di Stifone di Narni”, approfondimento sul ruolo dei mulini nello sviluppo del tessuto economico e sociale delle comunità storiche. Relatori: Paolo Pellegrini (vicepresidente del Centro di Studi Storici di Narni), Antonio Strinna (presidente associazione Badde Lontana di Osilo), Fabio Ronci (storico della Commissione Cultura della Corsa all’Anello di Narni). Sono intervenuti Giovanni Ligios (sindaco di Osilo) e Lorenzo Lucarelli (sindaco di Narni). A seguire, degustazione guidata dei prodotti tipici dei rispettivi territori a cura di Carla Chiuppi (ricercatrice dell’arte della cucina). L’iniziativa è stata curata da Michele Francioli, presidente del Consiglio comunale e delegato alla Corsa all’Anello.