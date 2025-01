Corridore a muso duro con i Cinque Stelle: “Mie parole mistificate“

TERNI "Fiorelli e i Cinque Stelle come sempre mistificano le mie parole e mentono sapendo di mentire…". C’sì il vicesindaco Riccardo Corridore replica in un post al conisgliere comunale Claudio Fiorelli e al M5S ternano che lo avevano accusato di aver sbagliato “accordo“, confondendo quello sull’Ast (che ancora non c’è) con l’altro riguardante la qualità dell’aria di Terni, tornata peraltro pessima nel 2024 con l’impennata delle polveri sottili. "Il tema della qualità dell’aria lo ha aperto Stefano Bandecchi, sindaco di Terni – sottolinea Corridore . Su Ast cosa farete ora che governate l’Umbria visto che avete sempre sostenuto di voler chiudere Ast? Il tempo è galantuomo, ora governate la Regione, vedremo cosa sarete capaci di fare. Industria e mbiente possono camminare di pari passo ed è questo che sosteniamo noi di Alternativa Popolare, facendo azioni concrete tipo Tapojarvi e discarica. Voi in dieci anni al di là delle chiacchiere cosa avete fatto?"