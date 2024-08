’Corricastello’, podisti per aiutare la Caritas

CITTÀ DI CASTELLO – "Ogni passo conta", sono queste le parole scelte per promuovere l’iniziativa "Corricastello", gara podistica aperta a tutti che partirà la mattina di domenica 8 settembre da piazza Matteotti, percorrendo le strade della città. Il progetto vuole promuovere, attraverso lo sport, "l’importanza di ogni singola azione, suggerendo che ogni piccolo progresso, anche se apparentemente insignificante, contribuisce al raggiungimento di obiettivi più grandi". Superare le barriere, stare insieme, tendere la mano: si corre pensando alla solidarietà a favore della Caritas diocesana, alle prese con un momento molto delicato. La richiesta di aiuto è crescente con numeri mai toccati finora, come ha ricordato Gaetano Zucchini: "Alla mensa ogni giorno 100 pasti serviti, una quarantina in presenza gli altri da asporto, l’accoglienza straordinaria (a disposizione della Prefettura) è al colmo della capienza, l’emporio della solidarietà segue mile 500 persone…". La Corricastello è un’occasione di incontro e festa, nella quale il Marathon Club Città di Castello, in collaborazione con la Chiesa e il Comune tifernati, con il comitato regionale umbro della Federazione italiana di atletica leggera e con Atletica Pakman, si uniscono per celebrare i valori di solidarietà, comunità e impegno civile. La gara podistica, inserita nel Gp Altotevere-che colma il vuoto lasciato dalla Stracastello- è stata presentata ieri dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, insieme al presidente della Caritas diocesana Gaetano Zucchini; per il Marathon Club, Luca Martinelli, insieme ad altri rappresentanti dell’associazione sportiva, poi il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti. Per i tutti coloro che vogliono partecipare, l’appuntamento è fissato alle ore 8, in piazza Matteotti.