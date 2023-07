"Correte, sta picchiando mamma" Ragazzina fa arrestare il papà violento

"Papà sta picchiando la mamma, correte…" Sono le parole di una bambina (ha meno di 14 anni) che sabato si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto ed evitare gravi conseguenze per la mamma, ma anche per il fratellino piccolo. I militari della compagnia di Spoleto sono intervenuti in un’abitazione ed hanno arrestato un uomo di 39 anni, ucraino, che deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Erano circa le 22.30 quando è giunta una richiesta di aiuto al 112 da una bambina che, in lacrime e in forte stato di agitazione, riferiva al carabiniere che il padre stava picchiando la mamma e che aveva paura per il fratellino più piccolo. L’operatore, mentre cercava di rassicurarla al telefono, ha inviato subito personale sul posto. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha consentito di identificare il 39enne in flagranza di reato e porre fine ai maltrattamenti. Messi al sicuro anche i due figli minorenni che sono stati anche medicati perchè nel correre via la bambina è caduta col fratellino in braccio. La donna, nonostante abbia subito in passato episodi similari, non aveva mai trovato la forza di denunciare. Quest’ultimo episodio ha invece indotto la vittima a denunciare i soprusi e i maltrattamenti subiti tra le mura domestiche dal proprio marito, probabilmente perché consapevole dell’esposizione al pericolo anch dei figli. L’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Spoleto.