“Corpi trasmutabili“ di Enzo Cordasco alla Biblioteca Penna

Torna oggi “La danza e la sua storia“, il ciclo di incontri promosso dalle Biblioteche Comunali di Perugia e l’associazione Tra le Vie con il il coinvolgimento di Centrodanza Spazio Performativo. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 alla biblioteca Sandro Penna di San Sisto e vedrà protagonista Enzo Cordasco con la presentazione in anteprima del suo nuovo libro “Corpi trasmutabili. La danza di oggi senza confini” (Era Nuova, 2023). "Quello che mi interessa – racconta Cordasco – è raccontare e indagare i linguaggi sempre più fluidi della danza contemporanea di oggi, che non ha confini. Una danza inglobata sempre più nella multidisciplinarietà e nella contaminazione". L’incontro sarà arricchito dall’intervento di Angela Margaritelli, esperta in arti dello spettacolo, da alcuni video di danza e da brevi performance a cura di Luisa Piro ed Elisabetta Ricci, che mostreranno la ricchezza della danza orientale, e di Chiara Tosti che, forte della sua esperienza internazionale, si esprimerà attraverso il linguaggio contemporaneo. Ingresso libero