Corone d’alloro e cerimonia in cattedrale

Oggi i Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara, patrona del Corpo. Le celebrazioni al Comando provinciale di Madonna Alta avranno inizio alle ore 9 con l’apposizione della corona di alloro, in memoria dei colleghi caduti in servizio. La cerimonia sarà presieduta dal prefetto di Perugia, dal vicario del Comando Vvf di Perugia Massimo Di Palo e da Lucio Napoli, in rappresentanza della sezione di Perugia dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. A seguire, alle 11, si terrà la funzione religiosa officiata in Duomo dal vescovo di Perugia Ivan Maffeis.

Al termine della funzione religiosa si svolgerà la cerimonia civile durante la quale il vicario Massimo Di Paolo terrà un breve saluto. Successivamente, si procederà con la consegna dei diplomi di lodevole servizio, delle croci di anzianità, dei riconoscimenti per meriti sportivi e della benemerenza alla memoria.