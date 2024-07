Corciano ritrova i ’Leoni’: "Sono identità e appartenza"

CORCIANO – "Ricordo, con piacere e nostalgia, che la maggior parte dei bambini della mia generazione e non solo avevano le foto a cavallo dei leoni". È orgoglioso il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, nel sottolineare l’ultima operazione fortemente voluta per i corcianesi del borgo capoluogo che finalmente hanno di nuovo trovato al loro posto i due leoni che hanno fatto parte dell’arredo urbano fino al 2008 e che poi erano stati rimossi. "Ovviamente sono copie fedelissime – spiega il sindaco – visto che gli originali si trovano all’interno del museo Antiquarium, dove erano stati spostati nel 2008, per ragioni di tutela e conservazione. Ci è sembrato giusto ricollocare i leoni nella posizione che occupavano ai piedi della scalinata che porta in Piazza dei Caduti".

Per realizzare le copie dei leoni, gli originali in travertino sono stati sottoposti al laser scanner per acquisire un’immagine tridimensionale ad alta risoluzione che ha poi assunto la forma che ora può essere ammirata alla base della scalinata nel centro storico di Corciano. "Spero che la popolazione apprezzi l’investimento – conclude il sindaco – visto che è stato fatto davvero con amore. Lavorare sul senso di appartenenza e identità di una comunità significa anche questo".