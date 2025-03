Corciano, nuova auto per la Polizia locale. Era stata confiscata dopo un incidente

La Polizia locale di Corciano ha ampliato il proprio parco veicoli con l’assegnazione di una nuova auto operativa: una Jeep Renegade, concessa al Comune attraverso l’agenzia del demanio. Il veicolo, oggetto di confisca a seguito di un incidente avvenuto nel territorio comunale e causato da un conducente con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti, è ora destinato al servizio della comunità, senza alcun onere per l’Ente. L’assegnazione dell’auto è avvenuta a seguito di una richiesta formale e di un iter burocratico complesso e approfondito. Dopo essere stato adeguatamente allestito per l’impiego operativo, il veicolo è ufficialmente entrato a far parte della flotta della Polizia locale di Corciano. L’integrazione di questo nuovo mezzo non solo rafforza l’efficacia dei servizi di sicurezza stradale, ma assume anche un valore simbolico: un veicolo coinvolto in un atto illecito viene ora impiegato per la tutela della collettività. La Polizia locale di Corciano, da sempre impegnata nella prevenzione e nel contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, incrementa così le proprie risorse per garantire controlli sempre più capillari e prevenire incidenti stradali. "Siamo i primi in Umbria a beneficiare di questa opportunità prevista dalla normativa vigente – le parole del sindaco Lorenzo Pierotti –. Grazie al lavoro eccellente dei nostri agenti, abbiamo acquisito un mezzo praticamente nuovo senza alcun costo per la comunità". Così il comandante Marco Maccari: "Questa possibilità, prevista dal Codice della Strada, consente alle forze dell’ordine di rinnovare il parco veicoli a costo zero, sia per i servizi in borghese che per quelli con i colori d’ordinanza. Ciò comporta un significativo risparmio di risorse finanziarie, che possono essere reinvestite in ulteriori strumenti per il potenziamento della sicurezza urbana".