Corciano, mossa a sorpresa di Pierotti In Giunta due assessori della sua lista

CORCIANO - Il neo sindaco di Corciano Leonardo Pierotti piazza il primo "colpo" a sorpresa e nomina in Giunta due rappresentanti della "sua" lista. Ieri infatti, ai quattro assessori ormai già noti, ha aggiunto la quinta, Giordana Tomassini, che era la seconda dei non eletti nella lista "Pierotti sindaco" (che ha tre consiglieri con il 20%) e lascia a bocca asciutta AzioneItalia Viva (con la quale c’è l’accordo per la presidenza del Consiglio comunale) e Uniti per Corciano, dove è stato eletto un consigliere di Demos. Così come resta fuori Sinistra-Verdi (che peò non ha eletto nessuno). Questa comunque Giunta e deleghe: Lorenzo Pierotti (sindaco, Pd): sicurezza, arredo urbano e infrastrutture, edilizia scolastica, sanità. Sara Motti (vicesindaco, Pd): scuola, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, politiche del lavoro, bilancio. Francesco Mangano (Pd): urbanistica, edilizia, patrimonio, Pnrr, politiche comunitarie, cultura e turismo. Stefano Gabrielli (Pd): sviluppo economico, personale, viabilità, manutenzioni, trasporti. Francesco Cocilovo (Pierotti sindaco): rapporti con le associazioni, sport,protezione civile. Giordana Tomassini (Pierotti sindaco): welfare, coesione sociale, ambiente.