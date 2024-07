"Corciano dovrà fare a meno di mezzo milione"

CORCIANO - "Nei prossimi quattro anni, fino al 2028, il Comune di Corciano dovrà fare a meno di circa mezzo milione di euro nel proprio bilancio. Questi sono i "saldi" che il Governo Meloni ha regalato ai cittadini". All’allarme lanciato nei giorni scorsi dai sindaci dell’Umbria, si unisce la voce del Gruppo Consiliare e l’Unione Comunale del Partito Democratico di Corciano che denuncia i tagli previsti dagli schemi di finanza pubblica approvati dal Governo. "I Comuni - proseguono i rappresentanti Dem - saranno costretti alla riduzione costante della spesa corrente per contenere i danni che la tagliola nazionale ha programmato e a farne le spese saranno i cittadini per i quali saranno a rischio servizi e prestazioni". Già nella predisposizione del bilancio di previsione 2024 lo scorso gennaio, il Comune di Corciano aveva posto in essere dei correttivi alla gestione delle entrate locali per sostenere i tagli che poi si sono concretizzati in questi giorni. Sono state scelte difficili ma che consentono oggi di affrontare questa dura situazione con la consapevolezza di aver potuto mantenere inalterati i servizi essenziali per la popolazione".