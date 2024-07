"Copertura della palestra per i campionati giovanili"

BASTIA UMBRA - "Procedere con una variante in corso d’opera sulla copertura della palestra della scuola media ‘Colomba Antonietti’, per l’omologazione anche in deroga alle altezze minime previste dalla Fipav, così da consentire di ospitare le gare dei campionati giovanili di volley in questa struttura". E’ quanto sollecita l’opposizione in consiglio comunale con un’interpellanza - firmata congiuntamente da Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Paola Lungarotti, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni e Francesca Sforna – presentata al sindaco e all’assessore competente. "Lo scorso 3 aprile - viene ricordato nell’interpellanza -, si è proceduto all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione della palestra a seguito del terremoto del 2016. Nel periodo precedente l’approvazione del progetto esecutivo, la locale società di pallavolo aveva fatto presente che l’altezza utile della palestra non fosse idonea nemmeno per lo svolgimento dei campionati giovanili in base alle regole della Fipav. E che però, per rendere la palestra omologabile per tali gare sarebbe stato sufficiente aumentare l’altezza interna tra il pavimento e la parte più bassa della copertura, facendola arrivare a 6 metri, con una tolleranza del 5%. Pur accogliendo l’istanza della società di volley, per non rallentare ulteriormente la realizzazione dell’intervento si era deciso di approvare comunque il progetto esecutivo e di risolvere la problematica attraverso una variante in corso d’opera, successivamente all’affidamento dei lavori, per intervenire sulla struttura della copertura della palestra, senza aumentare l’altezza esterna".