’Coopstartup’, dieci progetti per le imprese giovani

PERUGIA – Legacoop Umbria s’impegna a promuovere l’innovazione sociale ed economica. Nasce da questo presupposto l’evento "Creare nuove imprese sostenibili", in programma venerdì 6 ottobre (ore 17,30 - Auditorium San Domenico) all’interno del Festival della Sociologia di Narni. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il progetto "Coopstartup Legacoop Umbria" che punta ad essere un passo avanti nella promozione e nel sostegno alla nuova imprenditoria nella regione. Il costante invecchiamento e l’alto tasso di emigrazione di giovani qualificati infatti, sono tra i fattori che influenzano anche il quadro economico umbro. Proprio per cercare di andare contro questa tendenza, il progetto "Coopstartup" ha l’obiettivo di sostenere una reazione positiva di fronte ad un quadro critico. Legacoop vuole impiantare le ali a 10 nuove startup cooperative e mette a disposizione contributi economici, percorsi di formazione ad hoc per la fase progettuale e postprogettuale. Offrirà, poi, un costante accompagnamento per il periodo iniziale delle attività. I tre progetti giudicati più interessanti riceveranno anche un contributo a fondo perduto. Importante sarà anche la presenza istituzionale nel progetto, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Perugia e di Mich srl-Maestrale Innovation Creative Hub ed il sostegno di Banca Etica ed UniAssiTeam. "Siamo consapevoli delle criticità e delle sfide del nostro sistema economico - spiega il presidente di Legacoop Umbria Danilo Valenti - e con questo progetto intendiamo assumerci la nostra parte di responsabilità mettendo in campo delle risposte. Occorre ripartire dalle idee, da chi ha buone idee per nuove imprese e merita di essere sostenuto". L’evento del 6 ottobre a Narni "Creare nuove imprese sostenibili" sarà anche l’occasione per un dibattito sulle condizioni attuali del sistema economico regionale, parteciperanno: Michele Fioroni, assessore regionale allo sviluppo economico, Marcello Signorelli, direttore del dipartimento di Economia dell’Università, Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop, Danilo Valenti, presidente Legacoop Umbria, Donato Archetti, Area progetti di Coopfond, Carlo Ottone amministratore delegato di Maestrale Innovation Creative Hub.