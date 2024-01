Convegno medico al Teatro Nuovo. Sul palco Vespa, Parenzo e Cruciani

“Venticinque anni di pillole dell’amore e non solo“. È il titolo del convegno medico che si è tenuto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, organizzato da S&R Farmaceutici per discutere temi legati all’urologia maschile. A fare gli “onori di casa“ e a introdurre al dibattito, davanti ad una platea gremita di medici e addetti ai lavori, è stato Mauro Dionigi, amministratore delegato della S&R Farmaceutici che ha ripercorso sette anni di successi dell’azienda, nata solo nel 2016. Il manager ha quindi presentato l’ospite d’onore, Bruno Vespa, che ha avviato il dibattito.

Il tema della prima sessione ha riguardato la nuova sessualità maschile in compagnia del professor Giuseppe Carrieri. Nella seconda sessione di lavori, si sono susseguite lezioni e relazioni di altrettanti professionisti su alcuni aspetti prettamente farmacologici. Sono intervenuti, dunque, i professori Ferdinando Fusco e Ciro Imbimbo dell’Università di Napoli “Federico II“ e il dottor Angelo Porreca, direttore dell’Unità operativa urologia oncologica dell’Istituto oncologico veneto. Nel dibattito conclusivo anche l’intervento dei giornalisti e conduttori radio-televisivi Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Al convegno era previsto anche l’intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, costretto però a dare forfait, come il senatore spoletino Francesco Zaffini, che sarebbe dovuto intervenire sul palcoscenico. Annullato anche l’intervento sul tema ‘Una nuova religione: l’egolatria’ a cura di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita ed ex vescovo di Terni, che non ha potuto partecipare al meeting.