“Controllo di vicinato“ contro i furti

CASTEL RITALDI Il Comune punta sul percorso del ‘Controllo del vicinato’ per arginare furti e tentati furti. Lo annuncia la sindaca Elisa Sabbatini (foto), confermando il Protocollo per la sicurezza, in scadenza, ma annunciando anche le novità. "In questi mesi abbiamo ripreso dei contatti, riallacciato rapporti e siamo pronti a ricostituire una comunità in cui poter segnalare, anche con ricorso a strumenti virtuali, ogni evento che possa rappresentare un potenziale pericolo per i cittadini - così Sabbatini -, intendo attenzionare personalmente l’argomento sicurezza, ma con il supporto del consigliere comunale Andrea Castellani a cui oggi è stata assegnata la delega e dopo tutto l’ottimo lavoro svolto in questi 5 ultimi anni dal neo Vicesindaco Ezio Tinelli, che continuerà a collaborare. Con la firma del Protocollo e dei relativi regolamenti renderemo nota l’agenda degli incontri".