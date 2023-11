Controlli nella notte di Halloween. Quattro ragazzi segnalati per droga

Nella notte di Halloween, lungo il Raccordo Terni-Orte, i militari della Compagnia carabinieri di Terni hanno attuato un posto di blocco, deviando il traffico stradale in un’area di servizio e sottoponendo a controllo tutte le auto provenienti dal sud della provincia e dai territori limitrofi. Numerosi i giovani fermati tra quelli diretti nelle discoteche del perugino, molti dei quali mascherati di tutto punto; globalmente sono state sottoposte ad accurato controllo 43 autovetture ed identificati 85 soggetti, elevando 9 contravvenzioni per violazioni al codice della strada mentre 4 ragazzi sono stati segnalati per possesso di sostanze stupefacenti, con un sequestro complessivo di 20 grammi tra hashish e marijuana. Nel corso del servizio, conclusosi alle prime ore dell’alba, sono stati inoltre controllati - con apposito precursore - oltre 150 guidatori: nessuno è risultato positivo.