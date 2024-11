Controlli dei carabinieri nei centri di formazione

Controlli speciali negli istituti scolastici e alle fermate dell’autobus per garantire la sicurezza del studenti ternani. Continua la collaborazione dei carabinieri con gli Istituti scolastici di Terni per garantire la sicurezza degli studenti e il regolare svolgimento dell’attività didattica. Nel corso della settimana, anche a fronte delle segnalazioni pervenute dai vertici di alcune strutture scolastiche, i carabinieri di Terni sono scesi in campo in prossimità dei Centri formazione professionale in zona Pentima e in zona piazza Valnerina. Pattuglie in uniforme, coadiuvate da personale in borghese, sono state dispiegate nei pressi degli ingressi delle scuole al fine di prevenire e contrastare il verificarsi di ogni forma di illegalità, con conseguenti profili di allarme sociale. L’attività si è incentrata anche in prossimità delle fermate degli autobus, dove affluiscono giovani "pendolari" provenienti da altri comuni della provincia. La presenza dei militari in divisa rappresenta un deterrente per i giovani studenti anche dediti al consumo di sostanze stupefacenti ed altri generi di reati. L’iniziativa ha riscosso il plauso dei dirigenti scolastici che hanno sottolineato l’importanza della presenza delle forze di polizia sul territorio ed in particolare nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici di qualsivoglia genere, quale deterrente e strumento dissuasivo per prevenire e contrastare particolari forme di devianza giovanile.