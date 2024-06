Controlli dall’alto contro i furbetti dell’ambiente

MARSCIANO - Dall’alto per scovare i furbetti dell’ambiente. Discariche non autorizzate, edifici abusivi, coperture in eternit fatiscenti. Il Nucleo carabinieri forestali, tra maggio e giugno, si è avvalso dei piloti e mezzi del Nucleo elicotteri carabinieri di Rieti, per effettuare diversi voli di ricognizione del territorio compreso tra Marsciano, Deruta, Collazzone, Montecastello di Vibio e Fratta Todina, con l’obiettivo dei proiettare "uno sguardo dal cielo" per verificare eventuali situazioni di degrado. Come, appunto, la presenza di discariche abusive di rifiuti, allevamenti "fuorilegge", e ancora fabbricati abusivi, coperture in eternit fatiscenti che altrimenti non sarebbero facilmente individuabili a causa della presenza di ostacoli terrestri che impediscono talvolta un controllo efficace. I voli di ricognizione, riferisce i comando regionale dei carabinieri forestali dlel’Umbria, hanno fornito "molti dati utili ad indagini mirate in atto svolte dall’unità operativa". L’attività di ricognizione aerea su larga scala, coordinata dei militari del Nucleo di Marsciano a protezione della collettività, "è un utile mezzo ausiliario alla lotta dei fenomeni di aggressione al territorio e anche alla tutela della salute pubblica". Una modalità di operazione che potrebbe essere riproposta ancora anche in altri territori della regione.