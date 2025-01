Controlli a raffica: il territorio al setaccio dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno svolto ieri una serie di controlli nel territorio del comune tifernate per innalzare il livello di sicurezza pubblica. Le attività di prevenzione e contrasto nei confronti dei reati predatori, ma anche di controllo sulle persone in transito, sono state condotte nel corso del pomeriggio da parte degli uomini della compagnia di Città di Castello che hanno eseguito accurate verifiche, predisponendo mirati posti di controllo al fine di identificare automobilisti e veicoli in ingresso e in uscita dai principali centri. Durante le attività sono state decine le auto, i mezzi controllati e le persone identificate da parte dei militari dell’Arma guidati dal capitano Massimiliano Croce. Lo scorso fine settimana tra l’altro gli stessi carabinieri hanno svolto un’operazione di controllo nei pressi di alcuni locali notturni per infrenare l’uso e il consumo di sostanze stupefacenti le cui risultanze dovrebbero essere rese note nelle prossime ore.