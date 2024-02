Contributo orvietano alla sostenibilità ambientale

ORVIETO Basalti Orvieto partecipa per l’Umbria a Fieragricola 2024, 116esima edizione, che si svolge a Verona da ieri a sabato. Nel campo dei biostimolanti, Basalti Orvieto presenta a Fieragricola una “Farina di basalto - Effetto scudo”, un consorzio microbico da utilizzare nel suolo o in copertura fogliare che aumenta la disponibilità di elementi nutritivi e occupa spazi vitali per contrastare la presenza di patogeni e per migliorare la fertilità del suolo. "Vi accoglieremo nel blocco 11, stand E1 per presentare le nostre new entry e consolidare tutti i nostri prodotti della gamma – spiega Basalti Orvieto – . Grande visibilità anche mediatica, e pieno di presenze, già nella prima giornata, presso lo stand, con un ottima qualità dei visitatori, tra i tecnici e gli addetti ai lavori, per conoscere i prodotti della gamma Farina di Basalto e le funzioni nel settore agronomico, sia in pieno campo che in serra, a residuo zero".