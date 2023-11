Contributi Agea. Pagamenti per 8,3 milioni

In arrivo i primi pagamenti a valere sul Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria (Csr) 20232027, per un totale di oltre 8,3 milioni di euro. È l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, a dare notizia del decreto numero 2 con cui Agea, Organismo pagatore, ha disposto i pagamenti a favore delle imprese agricole umbre.

Nei prossimi giorni, infatti, gli agricoltori umbri che hanno presentato domande di sostegno per gli interventi cosiddetti "a superficie" (Srb01 – Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna e Srb02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi) riceveranno i premi annuali previsti per ettaro sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata. "A seguito del completamento della procedura di istruttoria regionale e successiva autorizzazione in elenchi di pagamento da parte della Regione – specifica l’Autorità di gestione del Csr Umbria, Franco Garofalo – sono 6.347 le domande di pagamento per Intervento". "Si tratta di una notizia importante – sottolinea Morroni – che testimonia il lavoro svolto dalle strutture della Regione, impegnate in uno sforzo comune per rafforzare e ampliare la capacità competitiva delle imprese agricole e agroalimentari del nostro territorio in termini anche di sostenibilità ambientale e sociale".