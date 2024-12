Continua la lotta all’evasione fiscale, ma le cifre calano

La lotta all’evasione fiscale continua da parte dell’amministrazione comunale (nella foto l’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore), che prosegue nell’accertare cifre importanti da parte di coloro che non versano imposte e tasse. Il problema è poi incassare quegli importi. E non a caso è stato stabilita martedì scorso da parte delle seconda commissione la proroga dell’affidamento per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea della tassa sui rifiuti al gestore del servizio rifiuti Gest, tramite il gestore operativo Gesenu. Qui, infatti, nel 2022 è stata accertata una cifra di 1,9 milioni di evasione, scesa poi a 1,4 milioni l’anno dopo. Nel 2025 si conta di accertare un altro milione di euro. Mentre nel ’26 e nel ’27 si scenderà a 700mila euro. Restano alte, invece, le cifre dell’Imu: nel 2023, l’importo complessivo accertato ed avaso è stato di oltre 8 milioni di euro, 1.400.000 euro in più del 2022. Quest’anno la previsione è di 6 milioni e mezzo.