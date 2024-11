“Contemporanea“ a Foligno, tra parole e musica

La musica contemporanea è la grande protagonista di un doppio appuntamento siglato Amici della Musica di Foligno.

“Contemporanea” – questo il titolo dell’iniziativa" prende avvio oggi alle 17 quando Palazzo Trinci accoglie in anteprima assoluta la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea 1900-2024, quattro volumi che usciranno a breve per i tipi della Treccani. Un’imponente e straordinaria novità editoriale che sarà presentata a Foligno in via eccezionale, prima ancora della sua uscita al pubblico, dal musicologo Sandro Cappelletto, direttore scientifico dell’opera e da Monica Trecca, responsabile opere Treccani. L’ingresso è libero.

Dalla parole alle note, con la musica contemporanea che continua ad essere protagonista anche domani 17 con il concerto “Comporre oggi“ portato in scena all’Oratorio del Crocifisso, sempre alle 17, dal “ContromanoDuo” composto dal tenore Gianluca Bocchino e dal pianista Domenico Turi (nella foto).

Domenico Turi - classe 1986 - è anche il giovane e talentuoso compositore delle due operine in programma. Il Duo mette in scena in modo imprevisto e originale un repertorio inedito di musica contemporanea dedicato all’ironia, all’irriverenza, alla comicità, al sarcasmo nel mondo della cosiddetta musica classica. Perché, come dicono, “Tutto nel mondo è burla... quasi!” Informazioni e biglietti sono sul sito www.amicimusicafoligno.it