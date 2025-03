Consorzio “Pro centro“. Flavio Benni presidente: "Siamo pronti al rilancio"

"L’obiettivo resta sempre quello di cercare di rivitalizzare e valorizzare il centro storico, attraverso la promozione di eventi, il coinvolgimento di tutte le attività commerciali e professionali che sono il cuore pulsante e ritenute, per professionalità e qualità, fondamentali per la sua rinascita": Flavio Benni (già vice) è il nuovo presidente del consorzio Pro Centro. È stato rinovato il consiglio direttivo dell’organismo che fu costituto nel febbraio del 2014 e diventato negli anni punto di riferimento per diversi progetti e iniziative tra commercianti e istituzioni. Benni succede a Cristian Braganti e sarà affiancato da Sara Severini (vice-presidente), Arianna Pieggi, Virna Rossi, Luigi Cozzari, Isabella Paci, Sandra Manni, Daria De Pascale e Giovanni Tamborrino. Alla luce del nuovo corso del consorzio e dell’importanza che riveste la collaborazione col Comune, la delegazione di commercianti è stata ricevuta dal sindaco e dall’assessore Letizia Guerri: "La collaborazione instaurata da anni è alla base di progetti che puntano alla promozione del cuore della città attraverso i suoi attori principali, tra i quali le associazioni di categoria, i titolari di attività ed esercizi pubblici del centro storico stesso. Stiamo già programmando incontri per definire insieme il programma degli eventi che si svolgeranno nei mesi primaverili ed estivi. Il Comune farà la sua parte fino in fondo impegnandosi", hanno garantito sindaco e assessore. Il nuovo presidente Flavio Benni gestisce dal ’96 un negozio lungo corso Vittorio Emanuele.