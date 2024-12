’Consolazione’. Nuova vita per l’affresco

TODI – Nuova vita per l’affresco dell’altare barocco del Tempio di Santa Maria della Consolazione, tanto caro alla comunità. È stato ultimato, infatti, il restauro dell’opera che rappresenta il matrimonio mistico di Santa Caterina, promosso dall’Etab "La Consolazione" e l’Associazione Ex Dipendenti e Amici della Banca Popolare di Todi. La presentazione del restauro avverrà domani, nello stesso Tempio subitio dopo la Santa Messa delle ore 18,00. I lavori eseguiti saranno illustrati direttamente dalla restauratrice Jacopella Rughini che ha effettuato l’intervento che è stato possibile realizzare grazie al contributo dell’Associazione. Interverranno alla cerimonia il rettore del santuario Don Francesco Valentini, il presidente dell’Etab Leonardo Mallozzi e il presidente dell’associazione ex dipendenti e amici della Bpt Luciano Sciaramenti.

S.F.