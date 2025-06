Consolazione: libro di foto sul Tempio

TODI – Il bramantesco tempio della Consolazione, "Fiore di pietra", è ancora protagonista di una nuova, prestigiosa pubblicazione fotografica. Sabato 14 giugno, alle ore 11.30 preso la Sala del Consiglio comunale, Comune ed Etab annunciano la presentazione ufficiale del fotolibro "Un Fiore di Pietra – Il Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi", con fotografie di Federico Strinati. Questa nuova pubblicazione rappresenta la più significativa opera editoriale dedicata al monumento simbolo della città degli ultimi anni, capolavoro indiscusso del Rinascimento italiano e autentico "cuore di pietra" della comunità tuderte. Voluta e sostenuta con forza da Etab "La Consolazione", l’opera si inserisce nel solco delle iniziative avviate per valorizzare, divulgare e custodire la memoria storica e artistica del Tempio, nell’anno in cui si sono celebrati i 510 anni dalla morte di Donato Bramante (1514), figura chiave nella genesi del progetto architettonico. Il volume, curato da Federico e Claudio Strinati, raccoglie testi critici e didattici di Claudio Strinati, Federico Strinati, Filippo Orsini e Martina Pazzi, e un progetto grafico di Stefano Arciero, in un connubio armonico tra rigore scientifico e suggestione visiva. Le immagini inedite, scattate da Federico Strinati, restituiscono con intensità la bellezza eterna del Tempio, narrandone la materia, la luce e l’anima.