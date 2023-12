Consiglieri di parità . Il bando per candidarsi. Scade il 19 gennaio Fino al 19 gennaio è possibile candidarsi come consigliere/a di Parità della Provincia di Perugia. Incarico di 4 anni, rinnovabile una volta, per promuovere uguaglianza e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Info sul sito www.provincia.perugia.it.