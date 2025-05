Conoscere la celiachia. Evento al “Bufalini“

Celiachia: una due giorni di formazione e sensibilizzazione è in programma alla scuola Bufalini che apre le porte a un progetto "pilota" alla presenza di esperti di livello nazionale che sveleranno i segreti delle ricette gluten free. L’evento è organizzato da Anna Rita Morini, docente all’istituto comprensivo Burri di Trestina ed esperta divulgatrice sui temi della celiachia, molto attiva sui social con il profilo Instagram, @io-_speriamo_che_celiacavo. Si inizia giovedì 15 con il pastry chef Fabio Nazzari e un evento serale per professionisti e appassionati: un corso speciale sui panificati senza glutine. L’appuntamento centrale è per venerdì 16 (Giornata internazionale della celiachia) quando gli studenti avranno l’opportunità di lavorare al fianco di grandi nomi del mondo del food come Andrea Palmieri chef e formatore, definito “Il rivoluzionario della cucina classica“, Alessandra Benassi cuoca e imprenditrice, specializzata nella produzione artigianale di pasta fresca senza glutine: Nazzari pastry chef e chocolatier internazionale, considerato l’astro emergente della pasticceria free from. Gli studenti dell’istituto approfondiranno le tematiche della cucina e delle preparazioni senza glutine e, soprattutto, apprenderanno le regole fondamentali per garantire sicurezza in cucina e in sala. La Giornata Internazionale della Celiachia a Città di Castello si concluderà alle 18.30 con una conferenza con importanti relatori. Interverrà inoltre la dottoressa Elena Cavargini, specialista in gastroenterologia e altri esperti del settore. "Questo progetto – conclude Morini – vuole essere un’esperienza replicabile in altre scuole italiane durante l’anno per creare un modello di formazione e sensibilizzazione sulla celiachia".