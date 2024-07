Confronto su plastica, inquinamento e riciclo

BASTIA UMBRA – Le plastiche, dai problemi legati all’inquinamento alle soluzioni per il riciclo. Saranno il tema della conferenza della professoressa Assunta Marrocchi, docente di Chimica organica del Dipartimento di Chimica, Biologie e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia. Avrà luogo il 22 luglio, alle ore 21, presso la Fonte di Moncioveta nella nuova area del Polo COOP. L’incontro con la professoressa Marrocchi conclude i "Lunedì della Scienza", dedicati alla salvaguardia dell’ecosistema, alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico. In tale occasione Il gruppo COOP Centro Itakua, Area Soci e Consumatori, fornirà un proprio contributo economico per l’organizzazione dei Lunedì della Scienza, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli dell’inquinamento originato dalle plastiche e, inoltre, di presentare buone pratiche in relazione alla loro raccolta differenziata. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di esponenti di Legambiente Umbria, partner sostenitore. Previsto anche un intermezzo musicale a cura del Maestro Riccardo Gambacorta. Protagonisti dei due precedenti "Lunedì della Scienza" sono stati la professoressa Simonetta Ercoli, già docente di materie scientifiche nelle scuole secondarie di secondo grado, con una conferenza sul sole, e il professor Gaetano Mollo, già professore ordinario di Filosofia dell’Educazione all’Università degli Studi di Perugia e Presidente delegato dell’Università Libera comunale durante la passata consiliatura, che ha parlato dell’enciclica "Laudato si" di Papa Francesco.