"Confronto con i sindacati sull’accordo di programma"

Iniziativa congiunta di Fiom Cgil e Anpi, in vista del 25 aprile e in linea con il protocollo siglato a livello nazionale, fuori dai cancelli di Ast a Terni, ieri mattina. Presenti, fra gli altri, il presidente nazionale di Anpi Gianfranco Pagliarulo e il segretario generale della Fiom, Michele De Palma. "La Repubblica Italiana è qua – ha detto Pagliarulo – anche in questa azienda, ed è l’articolo 1 della nostra Costituzione a dircelo. Da alcuni decenni il lavoro e la sua dignità non sono più al centro dell’iniziativa politica e istituzionale. Credo sia giunto il momento di cambiare pagina".

"Si parla da tempo di accordo di programma e piano industriale per Ast – ha sottolineato De Palma –, ma crediamo che sia indispensabile aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali, confronto che finora, su questi temi, non c’è stato". "L’accordo di programma – ha detto il segretario generale della Fiom – deve essere un’occasione in cui lavoratori e la stessa città di Terni possano partecipare. Sappiamo che sul piano istituzionale, gli accordi di programma non prevedono il ruolo vincolante del sindacato. Ma questo è un errore, specie di fronte alla disponibilità di risorse come quelle del Pnrr, e auspichiamo che ci sia una modifica legislativa che consenta un ruolo attivo di partecipazione democratica del sindacato". È "forte l’esigenza di un piano nazionale sulla siderurgia", ha spiegato ancora De Palma: "Tutti i ministri al primo incontro dicono che c’è bisogno di un piano della siderurgia in Italia. Poi però c’è il passo successivo, quello di sedersi attorno a un tavolo e negoziare con le imprese e i sindacati. Che ad oggi non c’è".