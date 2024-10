Confindustria “Grafica e Cartotecnica“. Leonardo Bambini nominato presidente

Sarà un imprenditore tifernate a guidare la sezione “Grafica e Cartotecnica“ di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026. È stato infatti rinnovato il consiglio direttivo: alla presidenza Leonardo Bambini, titolare di Artegraf di Città di Castello che condurrà la sezione per il prossimo biennio affiancato dal vicepresidente Stefano Picchietti di Legatoria Umbra mentre il rappresentante “Piccola Industria“ è Alessandro Luzzi di Grifa (azienda tifernate). Bambini succede a Giuseppe Cellini, giunto al termine del proprio mandato. Nel ringraziare il presidente uscente per il lavoro svolto in questi quattro anni, Leonardo Bambini nel suo intervento di saluto ha sottolineato "l’intenzione di dare continuità ai progetti avviati per rafforzare la crescita del settore. Sostenibilità, formazione e innovazione saranno aspetti strategici anche nel prossimo biennio". Le aziende grafiche e cartotecniche umbre rappresentano un’eccellenza dell’industria manifatturiera e "hanno saputo mettere al centro delle strategie il tema della sostenibilità, lavorando per ridurre l’uso di materiali non riciclabili e migliorare l’efficienza energetica dei propri processi produttivi", è stato ricordato.

Anche quella della formazione e acquisizione di risorse qualificate è una questione prioritaria per formare giovani da impiegare nelle imprese del settore. A tal proposito, la sezione ha collaborato con Its Umbria Accademy alla creazione di un nuovo percorso di studio in meccatronica e cartotecnica, oltre all’avvio del concorso di packaging sostenibile in memoria dell’imprenditore Antonio Gasperini di Città di Castello. Sono numerosi i rappresentanti delle aziende del territorio che fanno parte di questo comparto di Confindustria che ha nell’Altotevere un bacino storico e importante. Nel consiglio direttivo figurano: Francesca Benedetti (Mauro Benedetti), Marco Bracalente (Arti Grafiche Paciotti), Massimiliano Brilli (Gruppo Poligrafico Tiberino), Giuseppe Cellini (Graphic Masters), Marta Chiavacci (Litograf Editor), Alessandra Gasperini (Scatolificio Gasperini), Valentino Merendelli (Vimer), Silvio Pascolini (Icom), Matteo Ruiz (Cartiere di Trevi), Francesco Tacconi (Grafiche Trotta), Alessandro Tomassini (Tecnocarta), Giorgio Zangarelli (Stabilimento Tipografico Pliniana), Flavio Zuin (Tecnostampa).

Le sezioni di categoria aggregano le aziende in base alla filiera in cui operano, approfondiscono temi e sviluppano iniziative icalibrate sulle necessità specifiche del settore a cui appartengono in coerenza con le politiche di Confindustria e con i vari territori.