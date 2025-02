Confezionamento personalizzato dei farmaci, già 300 utenze

PERUGIA – Sono oltre 300 i pazienti già arruolati nelle farmacie grazie al servizio gratuito di confezionamento personalizzato dei farmaci (‘deblistering’). Risultati raggiunti in soli cinque mesi, che testimoniano l’utilità del progetto confermando come i servizi presenti in farmacia stanno diventando sempre più rilevanti per la salute dei cittadini. Grazie al confezionamento personalizzato dei farmaci, attivo in 125 farmacie regionali (elenco consultabile su umbria.federfarma.it) i pazienti con almeno 55 anni, affetti da ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o diabete, possono vedere migliorata la propria aderenza terapeutica. Non solo, siccome spesso il compito di far assumere correttamente i farmaci è espletato da familiari, badanti e/o caregiver, gli stessi grazie al confezionamento personalizzato dei farmaci possono affidarsi gratuitamente anche alle farmacie, in modo da avere un programma curato nei particolari ed un’assunzione precisa e sicura dei medicinali per le persone che assistono. "Sono numeri importanti che vogliamo implementare – commenta il presidente di Federfarma Stefano Monicchi -. La farmacia ormai è sempre più un presidio sanitario territoriale a disposizione dei cittadini. Grazie a questo servizio si può arrivare anche ad una riduzione dei costi per le prestazioni specialistiche, per ricoveri e per accessi al Pronto Soccorso dovuti all’aggravamento della patologia".