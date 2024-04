Condannata per furto: finisce in cella

FOLIGNO Furto e ricettazione. Sono questi i reati per i quali è stata condannata una donna di 52 anni. Gli agenti del commissariato hanno quindi provveduto ad emanare l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia. La condanna era stata condannata a due anni, sette mesi e 24 giorni di reclusione, oltre alla multa di 1.480 euro per i reati, appunto, di furto e ricettazione. La donna, nota alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti, per furto in abitazione e rapina, è stata rintracciata dagli operatori durante gli ordinari servizi di controllo del territorio. Dopo averla accompagnata in Commissariato, gli agenti l’hanno condotta alla casa Circondariale di Perugia- Capanne dove dovrà scontare la pena a cui è stata condannata.